Израиль заявил, что уничтожил космический центр Ирана и завод по выпуску ПВО
Обложка © ТАСС / АР / Ohad Zwigenberg
Израильские военные нанесли удар по научному центру космического агентства Ирана, а также уничтожили завод по производству систем ПВО. Об этом сообщила сама пресс-служба армии (ЦАХАЛ). Масштаб разрушений Израиль не уточнил.
«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила главный научно-исследовательский центр иранского космического агентства и завод по производству систем противовоздушной обороны», — сказано в тексте.
Ранее Иран пригрозил уничтожить всю нефтяную инфраструктуру США на Ближнем Востоке в случае удара по его объектам. Официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, чьи слова приводит иранская гостелерадиокомпания, предостерёг Вашингтон от атак на стратегический остров Харк (Харк), который называют нефтяным сердцем Ирана.
