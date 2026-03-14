Израиль заявил, что уничтожил космический центр Ирана и завод по выпуску ПВО

Израильские военные нанесли удар по научному центру космического агентства Ирана, а также уничтожили завод по производству систем ПВО. Об этом сообщила сама пресс-служба армии (ЦАХАЛ). Масштаб разрушений Израиль не уточнил.

Ранее Иран пригрозил уничтожить всю нефтяную инфраструктуру США на Ближнем Востоке в случае удара по его объектам. Официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, чьи слова приводит иранская гостелерадиокомпания, предостерёг Вашингтон от атак на стратегический остров Харк (Харк), который называют нефтяным сердцем Ирана.