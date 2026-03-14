14 марта, 13:00

Пушилин: «Железный купол» в Израиле не способен на стопроцентную защиту

Денис Пушилин. Обложка © Telegram / mkhusnullin

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что система «Железный купол» в Израиле не обеспечивает полной защиты от ракет и дроно — даже самая современная ПВО не может полностью предотвратить удары. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Ну, как показывает практика, на самом-то деле стопроцентная защита систем противовоздушной обороны нет нигде в мире. И даже самый распиаренный «Железный купол» в Израиле, мы видим, что долетает [вооружение]», — отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что израильская ПВО не способна полностью нейтрализовать угрозы с воздуха. По словам главы региона, дроны, ракеты и баллистические снаряды способны достигать целей, несмотря на защитные системы.

Иран заявил о самом мощном ударе по Израилю с начала войны

Ранее Иран заявил о контроле над значительной частью воздушного пространства Израиля и сообщил о проведении 47-й волны ракетных ударов. Часть израильского неба находится под их контролем. Кроме того, иранская сторона проинформировала о новой серии запусков ракет по территории Израиля, на что ЦАХАЛ отреагировал пусками противоракет и включением системы ПВО.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Милена Скрипальщикова
