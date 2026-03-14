Волна цветения уже накрыла южные регионы России: в Крыму, Краснодаре и Волгоградской области зацвела ольха. К середине марта к ней присоединятся орешник, берёза и ива. В мае — злаковые травы, затем хвойные и тополь, в июне-июле — липа, а конец лета — время амброзии, полыни и лебеды, напомнила аллерголог Екатерина Кулова.

По её словам, чтобы свести проявления аллергии к нулю, важно ограничить контакт с пыльцой. Используйте кондиционеры, делайте влажную уборку, установите воздухоочиститель. Опыление происходит ночью и ранним утром, поэтому в сезон цветения лучше не проветривать квартиру в это время. Идеальный вариант — специальные непроницаемые сетки на окна, которые нужно регулярно очищать.

Перед выходом проверяйте активность пыльцы в мониторинговых сервисах, используйте барьерные средства для носа, очки и маски. По возвращении домой вымойте руки, умойтесь, прополощите горло и нос. Если выходить больше не планируете, идите сразу в душ, а уличную одежду бросьте в стирку, подчеркнула собеседница телеканала «Звезда».

Ранее президенту России Владимиру Путину представили уникальную отечественную вакцину от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстные пищевые аллергены (яблоко, персик, арахис, соя). Разработка принципиально отличается от существующих методов: курс лечения составляет всего 3-5 инъекций, а риски побочных эффектов значительно ниже.