Команду Бэнкси завалили запросами после раскрытия его личности

Организация Pest Control, связанная с британским стрит-арт художником Бэнкси, столкнулась с рекордным количеством запросов после публикаций о предполагаемом настоящем имени анонимного художника. Об этом стало известно РИА «Новости».

«Pest Control в настоящее время получает беспрецедентное количество запросов», — отметили в компании.

Pest Control, созданная самим Бэнкси и занимающаяся проверкой подлинности его работ, предупредила, что ответы на обращения могут занимать месяцы.

Массовый интерес связан с раскрытием личности Бэнкси. Им оказался британец Робин Ганнингем, который несколько лет назад сменил имя на Дэвид Джонс. Бэнкси прославился своими трафаретными граффити с острым социальным подтекстом.