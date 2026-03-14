Онищенко выступил за введение цветной формы для врачей

Разноцветная медицинская форма может улучшить атмосферу в больницах, поскольку однотонные белые халаты угнетающе действуют и на врачей, и на пациентов. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Однотонный белый не очень позитивно влияет, когда ты всё время в этом. Самому врачу, понимаете, ходить всё время в белом и больному видеть только один цвет тоже не совсем верно», — сказал Онищенко.

При этом он подчеркнул, что важнее всего качество материалов: одежда должна быть из натуральных тканей, например хлопка.