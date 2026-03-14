Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 13:16

Онищенко выступил за введение цветной формы для врачей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Terelyuk

Разноцветная медицинская форма может улучшить атмосферу в больницах, поскольку однотонные белые халаты угнетающе действуют и на врачей, и на пациентов. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Однотонный белый не очень позитивно влияет, когда ты всё время в этом. Самому врачу, понимаете, ходить всё время в белом и больному видеть только один цвет тоже не совсем верно», — сказал Онищенко.

При этом он подчеркнул, что важнее всего качество материалов: одежда должна быть из натуральных тканей, например хлопка.

В Госдуму внесут законопроект о запрете принуждать врачей к отказу в абортах
Напомним, Минздрав опубликовал рекомендации, в которых предложил шесть цветов формы для медработников в зависимости от иерархии. Однако председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отозвать документ, назвав его неуместным.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar