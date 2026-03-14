Тигрица Шанель навестила тяжелобольных детей в московской больнице

В Морозовской детской больнице в Москве юных пациентов паллиативного отделения навестила настоящая тигрица по кличке Шанель. О необычном визите рассказал фонд «Вера».

В Морозовскую детскую больницу пригласили тигрицу.

Для детей с тяжёлыми заболеваниями каждая минута радости ощущается иначе. Ребята гладили мягкую шерсть, чесали тигрице спинку и играли с ней. Некоторые пациенты из-за болезни воспринимают мир только через прикосновения — они особенно чутко тянулись к животному, прислушиваясь к себе. Даже те, кто не осознавал, что перед ними тигр, считывали восторг своих мам.

Шанель визиту только радовалась: жмурилась и подставляла живот. Тигрица попала к хозяину Михаилу трёхмесячным ослабленным детёнышем с переломами и катарактой. Ветеринары несколько месяцев восстанавливали её, и теперь тигрица выросла доброй и чуткой к людям. Вместе с хозяином она навещает тех, кому жизненно необходимы положительные эмоции.

Жизнь этих детей часто проходит в стенах больниц и хосписов. Но даже тяжелобольной ребёнок имеет право на обыкновенное детство — с яркими впечатлениями и эмоциями.

