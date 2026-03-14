14 марта, 15:23

Одинокий мальчик-маугли прожил 7 лет в заброшенном доме – бабушка прятала его от мамы

Бабушка 7 лет прятала внука от невестки-немки в руинах заброшенного дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В турецкой провинции Бурса полиция обнаружила восьмилетнего мальчика, которого почти всю жизнь скрывали от матери. Ребёнка нашли в заброшенном доме, он был крайне истощён и никогда не ходил в школу. Отец ребёнка Умут К. жил в Германии и состоял в отношениях с гражданкой ФРГ Ребеккой С, сообщает агентство DHA.

В 2018 году у пары родился сын. Через год мужчина привёз семью в Турцию, где произошёл конфликт. Перед возвращением женщины на родину он решил оставить мальчика себе. Отец передал сына своей матери, и ребёнка спрятали у родственников. Семь лет мальчик не выходил из дома. Позже мужчина умер от сердечного приступа.

Поиски начались после того, как бабушка вызвала подозрение у полиции. Спецгруппа установила слежку и вышла на заброшенное жильё, где томился ребёнок. Мальчика передали соцслужбам. Бабушка и двоюродный брат арестованы по обвинению в незаконном лишении свободы.

Пропавшую девочку из России нашли в другой стране с отцом-похитителем спустя 5 лет

А в подмосковном Одинцово судебные приставы нашли девочку, которую отец похитил у матери и скрывал на протяжении двух лет. Конфликт возник несколько лет назад: мужчина забрал трёхлетнюю дочь и скрылся, игнорируя решение суда о месте жительства ребёнка с матерью и перекрыв ей любые каналы связи.

