14 марта, 13:19

России грозит дефицит гортензий из-за наводнения в Колумбии

Обложка © freepik/wirestock

Российские цветочные магазины могут столкнуться с нехваткой гортензий. Как сообщает SHOT, причиной стало мощное февральское наводнение в Колумбии, уничтожившее огромные плантации.

Колумбия — один из главных мировых поставщиков этих цветов, под них отведено до 1400 гектаров. Именно колумбийские гортензии ценятся за крупные соцветия и доступную цену, поэтому их так любят флористы.

Восстановить хозяйства быстро не получится: гортензии требуют времени на выращивание. На фоне возможного дефицита эксперты ожидают роста цен на поставки из Эквадора и Кении, которые попытаются заместить выпадающие объёмы.

