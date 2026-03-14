России грозит дефицит гортензий из-за наводнения в Колумбии

Российские цветочные магазины могут столкнуться с нехваткой гортензий. Как сообщает SHOT, причиной стало мощное февральское наводнение в Колумбии, уничтожившее огромные плантации.

Колумбия — один из главных мировых поставщиков этих цветов, под них отведено до 1400 гектаров. Именно колумбийские гортензии ценятся за крупные соцветия и доступную цену, поэтому их так любят флористы.

Восстановить хозяйства быстро не получится: гортензии требуют времени на выращивание. На фоне возможного дефицита эксперты ожидают роста цен на поставки из Эквадора и Кении, которые попытаются заместить выпадающие объёмы.

В начале марта стало известно, что из-за обострения на границе Ирана и Азербайджана под угрозой срыва оказались поставки свежих овощей и фруктов в Россию. В иранском городе Астара застряли около 1500 российских дальнобойщиков, которые не могут продолжить путь.