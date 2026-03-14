Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 13:51

Врач объяснила, как храп разрушает здоровье и отношения

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Шум в городе и дома — это не просто дискомфорт, а реальный риск для здоровья. Врач-сомнолог Елена Царёва объяснила 360.ru, что превышение гигиенических норм шума влияет на настроение, слух и качество сна. Особенно опасен храп — он не только мешает окружающим, но и сигнализирует о проблемах с дыханием у самого храпящего.

Храп — главный признак остановок дыхания во сне (апноэ), которые могут привести к гипоксии, инфаркту, инсульту и даже летальному исходу. Громкий и регулярный храп — повод для беспокойства. Страдает и тот, кто спит рядом: недосып делает людей раздражительными, снижает иммунитет и провоцирует стресс.

Храп оказался маркером скрытого недуга, убивающего во сне

Гипоксия из-за апноэ запускает окислительные процессы в организме, ведёт к системному воспалению и повышает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона. Поэтому храп не просто неприятный звук, а серьёзный симптом, требующий внимания врача.

«Нет ни одной сферы здоровья в жизни, которая бы не поражалась из-за нарушения дыхания во сне. Тут непосредственно нехватка воздуха, а с другой стороны, ещё и мозг страдает, потому что он вынужден пробуждаться, дабы восстановить дыхание», — заключила эксперт.

Остановки дыхания во сне резко повышают риск инсульта, предупредил терапевт

Кстати, ночные «серенады» мужа могут довести жену до потери слуха, предупредил сомнолог. Помимо очевидного нарушения сна, хроническая ронхопатия партнёра способна нанести женщине вполне конкретный физический вред.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar