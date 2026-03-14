Врач объяснила, как храп разрушает здоровье и отношения

Шум в городе и дома — это не просто дискомфорт, а реальный риск для здоровья. Врач-сомнолог Елена Царёва объяснила 360.ru, что превышение гигиенических норм шума влияет на настроение, слух и качество сна. Особенно опасен храп — он не только мешает окружающим, но и сигнализирует о проблемах с дыханием у самого храпящего.

Храп — главный признак остановок дыхания во сне (апноэ), которые могут привести к гипоксии, инфаркту, инсульту и даже летальному исходу. Громкий и регулярный храп — повод для беспокойства. Страдает и тот, кто спит рядом: недосып делает людей раздражительными, снижает иммунитет и провоцирует стресс.

Гипоксия из-за апноэ запускает окислительные процессы в организме, ведёт к системному воспалению и повышает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона. Поэтому храп не просто неприятный звук, а серьёзный симптом, требующий внимания врача.

«Нет ни одной сферы здоровья в жизни, которая бы не поражалась из-за нарушения дыхания во сне. Тут непосредственно нехватка воздуха, а с другой стороны, ещё и мозг страдает, потому что он вынужден пробуждаться, дабы восстановить дыхание», — заключила эксперт.

Кстати, ночные «серенады» мужа могут довести жену до потери слуха, предупредил сомнолог. Помимо очевидного нарушения сна, хроническая ронхопатия партнёра способна нанести женщине вполне конкретный физический вред.