Генерал-майор Геннадий Шаповалов, отвечающий за мобилизацию в украинской армии, боится негативных последствий экспериментов с порядком призыва. По его словам, изменения могут привести к резкой нехватке личного состава. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Шаповалов заявил, что изменения в порядке мобилизации могут привести к негативным последствиям и нецелесообразны», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что родственники пропавших без вести солдат 71-й бригады ВСУ готовятся обратиться за встречей с главой офиса президента Украины Кириллом Будановым*. Военнослужащие числятся пропавшими в Сумской области, а командование бригады, как утверждается, игнорирует обращения их семей.

