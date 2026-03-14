Япония может закупить украинские беспилотники для Сил самообороны

Японские военные заинтересовались беспилотниками украинского производства. Правительство страны изучает возможность их закупки и постановки на вооружение Сил самообороны. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Для реализации этих планов Токио может подписать с Киевом соглашение о передаче вооружений. Оно также предусматривает защиту секретной информации и открывает дорогу для поставок японского оружия на Украину. Окончательное решение будет принято после того, как характеристики украинских аппаратов сравнят с БПЛА из других стран.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Военные анализируют траекторию и дальность, предварительно, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Это не первый пуск в этом году — 27 января Северная Корея уже испытывала баллистические ракеты.