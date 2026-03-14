Украинские солдаты, похищенные представителями 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, были отправлены в так называемые «мясные штурмы». Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Многие из похищенных по приказу командования 225-го отдельного штурмового полка солдат 108-й отдельной бригады теробороны сразу же были отправлены в «мясные штурмы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, даже издания-иноагенты признают эти преступления, а за критику полка политикам и общественным деятелям поступают угрозы.

Ранее стало известно, что родственники пропавших без вести солдат 71-й бригады ВСУ готовятся требовать встречи с главой офиса Зеленского Кириллом Будановым*. Солдаты пропали в Сумской области. Командование игнорирует запросы семей. Родственники надеются, что встреча с главой ОП поможет.

