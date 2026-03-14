Россиянам рассказали, за сколько можно построить бункер на даче

Россияне всё чаще задумываются о строительстве бункеров на дачных участках. Эксперты выделяют три основных типа: модульные (готовые конструкции, которые привозят и закапывают), капитальные (возводятся из железобетона) и переоборудованные подвалы. Цена зависит от площади, оснащения и геологии участка.

Минимальный порог — около 1 млн рублей за бетонное сооружение с гидро- и теплоизоляцией. За 5 млн можно получить автономный бункер на семью из четырёх человек с генератором, запасами воды и санузлом. Переоборудование подвала обойдётся в 6–7 млн, а за строительство нового придётся выложить от 15–20 млн. Верхней планки нет, сообщает URA.ru.

