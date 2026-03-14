Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 марта, 15:15

Россиянам рассказали, за сколько можно построить бункер на даче

Обложка © freepik / rawpixel.com

Россияне всё чаще задумываются о строительстве бункеров на дачных участках. Эксперты выделяют три основных типа: модульные (готовые конструкции, которые привозят и закапывают), капитальные (возводятся из железобетона) и переоборудованные подвалы. Цена зависит от площади, оснащения и геологии участка.

Минимальный порог — около 1 млн рублей за бетонное сооружение с гидро- и теплоизоляцией. За 5 млн можно получить автономный бункер на семью из четырёх человек с генератором, запасами воды и санузлом. Переоборудование подвала обойдётся в 6–7 млн, а за строительство нового придётся выложить от 15–20 млн. Верхней планки нет, сообщает URA.ru.

Требования к даче в 2026 году: что можно строить без разрешения, какие штрафы за самострой и как оформить дом в СНТ
Кстати, с приходом тепла на дачах могут появиться змеи. Чтобы этого избежать, нужно убрать сухую траву, мусор, камни и кусты, где змеи устраивают гнёзда. Участок должен быть чистым, продуваемым и просматриваемым, траву нужно косить.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

Борис Эльфанд
    avatar