14 марта, 14:58

Росздравнадзор нашёл плюсы в разделении формы медиков по цветам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SaiArLawKa2

Новый стандарт цветовой формы для медиков может повысить безопасность в медицинских учреждениях и упростить взаимодействие с пациентами. Об этом РИА «Новости» сообщил директор ВНИИ медицинской техники Росздравнадзора Игорь Иванов.

«Стандартизация идентификации персонала во всех медицинских организациях нашей страны позволит обеспечить высокий уровень безопасности и сформирует единую культуру коммуникации разных категорий специалистов с гражданами», — подчеркнул Иванов.

По его словам, цветовая дифференциация формы уже применяется во всём мире и помогает пациентам быстрее ориентироваться среди специалистов. Использование спецодежды разных цветов по категориям сотрудников улучшает взаимодействие внутри медучреждений и при обращении населения за помощью. Минздрав рекомендовал врачам носить шесть цветов формы в зависимости от должности.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что разноцветная форма для медиков может улучшить атмосферу в больницах. По его мнению, однотонные белые халаты оказывают угнетающее воздействие и на врачей, и на пациентов.

