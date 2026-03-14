Ещё шесть БПЛА, летевших на Москву, сбиты силами ПВО

Российские системы противовоздушной обороны отразили очередную атаку беспилотников на Москву. Перехвачены и уничтожены ещё шесть БПЛА, которые направлялись к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака шести БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.

А ночью над регионами России были уничтожены более 85 вражеских беспилотников. Украинские дроны поразили над акваторией Азовского моря, территорией Краснодарского края и Республики Крым, а также другими областями РФ.