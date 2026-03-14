Собянин сообщил об уничтожении уже 8 дронов на подлёте к Москве

Силы ПВО сбили ещё три БПЛА, направлявшихся к Москве. Таким образом, уничтожено уже 8 дронов на подлёте к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин в своём канале MAX.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.