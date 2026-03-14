14 марта, 11:16

Собянин сообщил об уничтожении уже 8 дронов на подлёте к Москве

Силы ПВО сбили ещё три БПЛА, направлявшихся к Москве. Таким образом, уничтожено уже 8 дронов на подлёте к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин в своём канале MAX.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

Ранее градоначальник информировал об уничтожении четырёх дронов, также летевших на город. Позже поступала информация о ещё одном беспилотнике.

Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.

Александра Мышляева
