14 марта, 19:06

Под Красноярском пьяный водитель протаранил «Камаз», улепётывая от ДПС

Обложка © пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края

В городе Иланский Красноярского края нетрезвый водитель за рулём «Лады Приора» не остановился по требованию инспекторов. Он прибавил скорости, однако далеко уехать не смог, врезавшись со всей дури в стоящий на обочине грузовик. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспеции.

Под Красноярском водитель попал в ДТП, уезжая от инспекторов. Видео © пресс-служба Госавтоинспекции Красноярского края

«Автоинспекторам удалось задержать нарушителя только после его наезда на стоящий грузовик «Камаз». За рулём оказался местный 34-летний житель, не имеющий права управления транспортным средством, будучи находясь в состоянии опьянения (концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,05 мг/л)», — сказано в тексте.

Свою машину нарушитель разбил в хлам, полностью смята передняя часть и разбито лобовое стекло. Сам водитель отделался незначительными ссадинами и ушибами. Уже в машине инспекторов мужчина приуныл, но признавать свою вину отказался, как и состояние опьянения. Заведены дела по ст.12.7 КоАП РФ «Управление ТС, не имеющим права управления ТС», ст. 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения», ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС», ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности».

Вусмерть пьяный водитель с алкоголем в крови в 28 раз выше нормы устроил ДТП в Иркутске

Ранее в Колпино произошло смертельное ДТП. 57-летний водитель автобуса «МАЗ» разворачивался на зелёный сигнал светофора и не уступил дорогу встречному Opel Astra. Водителя иномарки госпитализировали в состоянии средней тяжести. Его 22-летний пассажир скончался в больнице от полученных травм.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
