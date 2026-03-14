14 марта, 17:32

Россияне жалуются на сбои в Telegram четвёртый день подряд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Россияне продолжают жаловаться на проблемы в работе Telegram. Сбои фиксируются уже четвёртый день подряд. По данным сервиса «Сбой.РФ», 42% обращений приходится на Москву.

Пользователи жалуются, что сообщения не отправляются, а фото, видео и аудио грузятся с трудом или не загружаются вовсе.

Песков назвал необходимые условия, чтобы Telegram избежал блокировки в России
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал переключить внимание с Telegram на отечественный мессенджер Max. Пора переориентироваться на отечественное, заявил он — зарубежным платформам больше не место в приоритетах.

Александра Мышляева
