Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 17:36

В новосибирской колонии испекли торт весом больше 100 кг

100-килограммовый торт от заключённых. Обложка © Telegram / ГУФСИН России по Новосибирской области

В исправительной колонии №14 под Новосибирском установили кулинарный рекорд — осуждённые испекли торт длиной более метра и весом 101 килограмм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Создание гигантского десерта стало результатом кружковой работы. Сначала участники изучили рецептуру, затем приступили к выпечке и декорированию, применяя различные техники.

Как отметил заместитель начальника учреждения Евгений Исаков, каждый этап был тщательно спланирован, что позволило добиться впечатляющего результата. Торт занесли в специальную книгу рекордов подразделения как самое тяжёлое кондитерское изделие за всю историю колонии.

К слову, количество заключённых в России достигло исторического минимума — 308 тысяч человек. Такие данные привёл замглавы Верховного суда Владимир Давыдов на заседании Совфеда, добавив, что и число содержащихся в СИЗО (89 тысяч) также стало рекордно низким.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar