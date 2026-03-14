В Удмуртии объявлен сигнал беспилотной опасности

На территории Удмуртии введён сигнал «Беспилотная опасность». Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель Госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Сигнал был объявлен в 19:14 по местному времени (18:14 мск). Жителей призывают соблюдать меры предосторожности.

Ранее российские средства ПВО перехватили очередную группу беспилотников, направлявшихся к Москве. Все шесть вражеских дронов были уничтожены. Общее количество аппаратов противника, которые пытались атаковать столицу, на данный момент достигло 31.