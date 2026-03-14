Евросоюз продлил на полгода действие чёрного списка для РФ

Евросоюз пролонгировал ещё на полгода срок действия санкционного списка для России, в перечень ранее вошли более 2,6 тысячи россиян и компаний. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС принял решение продлить действие запретительных мер против тех, кто подрывал или угрожал территориальной целостности Украины, еще на 6 месяцев, до 15 сентября 2026 года», — говорится в тексте.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что многие страны, включая США, начинают понимать деструктивный характер санкций против России.