Собянин сообщил об уничтожении 32-го беспилотника, летевшего на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о ещё одном уничтоженном беспилотнике. Дрон, направлявшийся к столице, был сбит силами ПВО.

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся. Таким образом, с начала суток средства ПВО отразили уже 32 дрона.

Ранее минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю средства ПВО сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow, 30 управляемых авиабомб, 33 реактивных снаряда HIMARS и 2650 беспилотников самолётного типа.