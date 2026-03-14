14 марта, 18:32

Трамп отверг инициативу стран Залива о перемирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложения стран Персидского залива о прекращении огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Иран не готов к переговорам, пока США и Израиль продолжают бомбардировки и не соглашаются на частичные репарации. Оман, ранее выступавший посредником между Тегераном и Вашингтоном, несколько раз пытался возобновить диалог, но Белый дом дал понять, что не заинтересован.

«Он не заинтересован [в переговорах] прямо сейчас. Мы собираемся продолжить свою миссию. Возможно, однажды [переговоры начнутся], но не прямо сейчас», — заявил представитель вашингтонской администрации.

Советник Трампа призвал США прекратить удары по Ирану, предупредив о катастрофе

Ранее Трамп заявил, что на острове Харк были уничтожены все военные объекты. Он также отметил, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала. По его словам, эти объекты могут быть уничтожены в будущем, если возникнут помехи судоходству в Ормузском проливе.

BannerImage
Александра Мышляева
