Трамп отверг инициативу стран Залива о перемирии

Администрация президента США Дональда Трампа отклонила предложения стран Персидского залива о прекращении огня на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Иран не готов к переговорам, пока США и Израиль продолжают бомбардировки и не соглашаются на частичные репарации. Оман, ранее выступавший посредником между Тегераном и Вашингтоном, несколько раз пытался возобновить диалог, но Белый дом дал понять, что не заинтересован.

«Он не заинтересован [в переговорах] прямо сейчас. Мы собираемся продолжить свою миссию. Возможно, однажды [переговоры начнутся], но не прямо сейчас», — заявил представитель вашингтонской администрации.

Ранее Трамп заявил, что на острове Харк были уничтожены все военные объекты. Он также отметил, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала. По его словам, эти объекты могут быть уничтожены в будущем, если возникнут помехи судоходству в Ормузском проливе.