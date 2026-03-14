Собянин: Над Москвой сбили ещё три беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Киевский режим предпринимает попытки атаковать Москву беспилотниками на протяжении всего дня. Общее количество уничтоженных на пути к столице беспилотников достигло 47. За последний час была сбита ещё одна группа из пяти аппаратов.