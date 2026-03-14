В Зеленограде 13 кошек с выставки-пристройства обрели новых хозяев
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mitriakova Valeriia
В субботу в культурном центре «Зеленоград» прошла выставка-пристройство животных «Ищу друга». По итогам мероприятия более половины его участников нашли новых хозяев, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства на платформе Max.
«Подводим итоги заМУРРчательного мероприятия в культурном центре «Зеленоград»: 13 кошек из приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» прямо с выставки уехали домой», — говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что хозяев обрели кошки Дора, Кантри, Артемон, Опер, Твист, Толли, Таврида, Луна, Тесей, Лея, Сливка, Сусуватари и Лион.
Ранее Life.ru рассказывал, что сейчас некоторые хозяева кошек активно превращают своих любимцев в настоящих «сотрудников», сдавая их в аренду для фотосессий, детских встреч и даже новоселий. Хозяйки редких кошек рассказали, реально ли заработать на аренде питомцев и как звери переносят внимание. Услуга популярна: кошек зовут блогеры, фотографы и семьи. Но главное — не навредить животному.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.