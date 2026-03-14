В Зеленограде 13 кошек с выставки-пристройства обрели новых хозяев

В субботу в культурном центре «Зеленоград» прошла выставка-пристройство животных «Ищу друга». По итогам мероприятия более половины его участников нашли новых хозяев, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства на платформе Max.

«Подводим итоги заМУРРчательного мероприятия в культурном центре «Зеленоград»: 13 кошек из приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» прямо с выставки уехали домой», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что хозяев обрели кошки Дора, Кантри, Артемон, Опер, Твист, Толли, Таврида, Луна, Тесей, Лея, Сливка, Сусуватари и Лион.

