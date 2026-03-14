Силы ПВО сбили 128 беспилотников ВСУ над Брянщиной
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani
Над Брянской областью уничтожены 128 беспилотников вооружённых формирований Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, вражеские дроны самолётного типа были обнаружены и ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильными огневыми группами «БАРС-Брянск», а также спецподразделениями Росгвардии.
«Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Ещё 128 вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены», – написал Богомаз в своём телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. За какой именно период были уничтожены беспилотники, глава региона не уточнил.
Тем временем атаки беспилотников фиксируются и на других направлениях. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО Минобороны сбили ещё пять дронов, направлявшихся к столице. По его словам, экстренные службы уже работают на местах падения обломков, а общее число уничтоженных над Москвой беспилотников достигло 44.
