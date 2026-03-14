Силы ПВО сбили 128 беспилотников ВСУ над Брянщиной

Над Брянской областью уничтожены 128 беспилотников вооружённых формирований Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, вражеские дроны самолётного типа были обнаружены и ликвидированы подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильными огневыми группами «БАРС-Брянск», а также спецподразделениями Росгвардии.

«Наши защитники продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Ещё 128 вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены», – написал Богомаз в своём телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. За какой именно период были уничтожены беспилотники, глава региона не уточнил.

Тем временем атаки беспилотников фиксируются и на других направлениях. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО Минобороны сбили ещё пять дронов, направлявшихся к столице. По его словам, экстренные службы уже работают на местах падения обломков, а общее число уничтоженных над Москвой беспилотников достигло 44.