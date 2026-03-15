Деньги за товар можно вернуть даже без чека: Инструкция от адвоката

Отсутствие чека — не повод отказываться от возврата товара. Адвокат Дмитрий Емельянов в беседе с Life.ru объяснил, что закон о защите прав потребителей прямо предусматривает такую возможность — даже если кассовый или товарный чек не сохранился.

По словам юриста, подтвердить факт покупки можно и другими способами. Например, с помощью свидетельских показаний — если кто-то видел сам факт приобретения товара. Если оплата производилась банковской картой, достаточно открыть приложение банка: в истории операций будут указаны дата, время и место транзакции. Если расчёт был наличными, доказательством могут стать записи с камер видеонаблюдения в магазине, а также показания продавцов.

В любом случае начинать нужно с письменной претензии, адресованной продавцу. В ней следует указать, что товар был приобретён в определённое время и примерно за такую-то сумму. В качестве основания для возврата можно указать неудовлетворительное качество товара, обнаруженные недостатки, неисправность либо то, что товар не подошёл по характеристикам. Дмитрий Емельянов Адвокат

Если продавец отказывает в возврате из-за отсутствия чека, важно получить письменный отказ. После этого можно определить дальнейшие действия — обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или подать иск в суд.

«Заявления в рамках защиты прав потребителей рассматриваются достаточно эффективно. Главное — иметь подтверждение самого факта покупки», — отметил адвокат.

Ранее Life.ru писал, что Минэкономразвития рассматривает идею ограничить возврат некоторых категорий товаров. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, это может помочь снизить стоимость отечественной продукции и сократить случаи злоупотреблений, когда покупатели заказывают большое количество товаров и затем отказываются от их выкупа. Инициативу планируют обсудить с Роспотребнадзором, чтобы при возможных изменениях не были нарушены права потребителей.