14 марта, 21:14

Швейцария закрыла небо для американских военных самолётов

Федеральный совет Швейцарии отказал США в пролёте двух самолётов-разведчиков над своей территорией, ссылаясь на принципы нейтралитета. Заявки были поданы в связи с военными действиями в Иране и запланированы на 15 марта.

В заявлении правительства уточняется, что три другие заявки — на технический и транспортные рейсы — были одобрены. В Берне пояснили, что с 28 февраля на Ближнем Востоке идёт война с участием США, Израиля и Ирана, и в отношении этих государств действуют принципы нейтралитета.

Ранее министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер заявил, что нападение США и Израиля на Иран нарушает международное право. Федеральный совет расценивает действия союзников как попрание запрета на применение силы. Пфистер призвал все стороны немедленно прекратить насилие и защитить гражданское население.

Артём Гапоненко
