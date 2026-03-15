14 марта, 21:58

Силы ПВО сбили ещё один летевший на Москву БПЛА

Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko

Ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы, сбили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей градоначальник не привёл.

В аэропорту Внуково сняли временные ограничения на полёты

Напомним, 14 марта столичный регион пережил одну из самых масштабных атак украинских беспилотников. Силы ПВО уничтожили 65 БПЛА.

Артур Лапсаков
