Силы ПВО сбили ещё один летевший на Москву БПЛА

Ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы, сбили силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Других подробностей градоначальник не привёл.

Напомним, 14 марта столичный регион пережил одну из самых масштабных атак украинских беспилотников. Силы ПВО уничтожили 65 БПЛА.