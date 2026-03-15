Головин забил четвёртый гол в сезоне и помог «Монако» обыграть «Брест»

В матче 26-го тура французской Лиги 1 «Монако» на своём поле уверенно переиграло «Брест» — 2:0. Одним из героев встречи стал российский полузащитник Александр Головин, который на 78-й минуте установил окончательный счёт. Для него этот мяч стал четвёртым в нынешнем сезоне. Неделей ранее он уже огорчал российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова.

Помимо голов на счету хавбека пять голевых передач в 19 играх. Эта игра стала для него 200-й в составе «Монако» в рамках чемпионата Франции. За эти годы он наколотил 35 мячей и отдал 38 результативных пасов.

Благодаря этой победе «Монако» с 43 очками поднялось на пятую строчку. «Брест» с 36 баллами остаётся десятым. В следующем туре монегаски отправятся в гости к «Лиону», а «Брест» ждёт выезд к «Осеру».

Ранее Life.ru писал, что Алексей Миранчук помог своей команде одержать первую победу в новом сезоне MLS. В домашнем матче против «Филадельфии» российский полузащитник забил третий гол «Атланты» на 68-й минуте, установив окончательный счёт — 3:1.