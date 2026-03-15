Миранчук забил третий гол в сезоне и помог «Атланте» прервать серию из поражений

Алексей Миранчук помог своей команде одержать первую победу в новом сезоне MLS. В домашнем матче против «Филадельфии» российский полузащитник забил третий гол «Атланты» на 68-й минуте, установив окончательный счёт — 3:1.

Для 30-летнего хавбека этот мяч стал третьим в четырёх встречах чемпионата. Благодаря его усилиям «Атланта» прервала трёхматчевую серию из поражений и набрала первые три очка. Команда поднялась на 10-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» проиграла четвёртый раз подряд и остаётся без очков.

Миранчук выступает за американский клуб с июля 2024 года. В прошлом сезоне он был признан автором лучшего гола команды, проведя 36 матчей и оформив 8+3 по системе «гол+пас».

