Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 22:42

Миранчук описал жизнь в США фразой «не сказал бы, что загнивает»

Алексей Миранчук. Обложка © X / Atlanta United FC

Алексей Миранчук. Обложка © X / Atlanta United FC

Футболист Алексей Миранчук отреагировал на тему о «загнивании» жизни в США, поднятую ранее его коллегой, вратарём Игорём Лещуком. Игрок «Атланты Юнайтед» с иронией парировал эту фразу, заявив: «Не сказал бы, что загнивает она».

Миранчук пояснил, что, по его мнению, американцев вполне устраивает местный уровень обслуживания и быта, и они не представляют себе альтернативы. При этом полузащитник «Атланты» отметил, что в бытовом отношении Москва, на его взгляд, более комфортна.

«Мало что сравнится с Москвой», — заявил он в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бывший наставник Месси будет тренировать Миранчука
Бывший наставник Месси будет тренировать Миранчука

Напомним, Алексей Миранчук дебютировал за «Атланту» в конце августа 2024 года. Трансфер спортсмена оказался самым дорогим для MLS. Первый мяч за новый клуб россиянин забил уже 19 сентября. На данный момент в его активе 9 голов и 6 голевых передач за 47 матчей за американский клуб.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Алексей Миранчук
  • США
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar