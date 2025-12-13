Миранчук описал жизнь в США фразой «не сказал бы, что загнивает»
Алексей Миранчук. Обложка © X / Atlanta United FC
Футболист Алексей Миранчук отреагировал на тему о «загнивании» жизни в США, поднятую ранее его коллегой, вратарём Игорём Лещуком. Игрок «Атланты Юнайтед» с иронией парировал эту фразу, заявив: «Не сказал бы, что загнивает она».
Миранчук пояснил, что, по его мнению, американцев вполне устраивает местный уровень обслуживания и быта, и они не представляют себе альтернативы. При этом полузащитник «Атланты» отметил, что в бытовом отношении Москва, на его взгляд, более комфортна.
«Мало что сравнится с Москвой», — заявил он в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, Алексей Миранчук дебютировал за «Атланту» в конце августа 2024 года. Трансфер спортсмена оказался самым дорогим для MLS. Первый мяч за новый клуб россиянин забил уже 19 сентября. На данный момент в его активе 9 голов и 6 голевых передач за 47 матчей за американский клуб.
