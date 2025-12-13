Миранчук описал жизнь в США фразой «не сказал бы, что загнивает»

Футболист Алексей Миранчук отреагировал на тему о «загнивании» жизни в США, поднятую ранее его коллегой, вратарём Игорём Лещуком. Игрок «Атланты Юнайтед» с иронией парировал эту фразу, заявив: «Не сказал бы, что загнивает она».

Миранчук пояснил, что, по его мнению, американцев вполне устраивает местный уровень обслуживания и быта, и они не представляют себе альтернативы. При этом полузащитник «Атланты» отметил, что в бытовом отношении Москва, на его взгляд, более комфортна.

«Мало что сравнится с Москвой», — заявил он в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».