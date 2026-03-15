Россиянин потерял почти полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Дубае

Отпуск в ОАЭ обернулся для российского туриста серьёзными расходами. Из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке мужчине пришлось задержаться в стране на десять дней и потратить сотни тысяч рублей на проживание и питание.

Россиянин по имени Александр рассказал РИА «Новости», что не смог вылететь из Dubai International Airport (DXB) после отмены рейса. В результате ему пришлось самостоятельно искать жильё и оплачивать гостиницу.

«Потерял только на проживании и еде почти 440 тысяч рублей, потому что не смогли улететь, рейс отменили. Групповым туристам гостиницу оплатили, а нам пришлось заселяться за свой счёт. Причём даже за свои деньги пришлось пробиваться в гостиницу с боем: отстояли огромную очередь», – рассказал турист.

По словам мужчины, изначально он рассчитывал, что задержка продлится всего несколько дней, однако ситуация затянулась почти на полторы недели.

«Номер был хороший, полный пансион, но всё это и стоило прилично. Не предполагали, конечно, что настолько здесь застрянем. Думали, максимум пять дней и будем дома. По итогу вышло десять», – отметил Александр.

