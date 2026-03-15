Лондон вооружит союзников на Ближнем Востоке украинскими дронами-перехватчиками

Великобритания рассматривает возможность поставки нескольких тысяч дронов-перехватчиков Octopus своим союзникам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Аппараты стоимостью около трёх тысяч долларов производятся в рамках оборонного партнёрства Лондона с Киевом и могут применяться против иранских беспилотников типа Shahed. Один из собеседников издания отметил, что украинские военные обладают уникальным опытом в перехвате таких целей.

Если решение будет принято, это может стать сигналом для президента США Дональда Трампа, который ранее критиковал премьер-министра Кира Стармера за недостаточно решительную позицию в отношении конфликта с Ираном.

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон одобрил запрос Вашингтона на использование своих военных баз для ударов по иранским ракетным складам, чтобы не допустить запуска не допустить запуска ракет Тегераном по всему региону. При этом он подчеркнул, что Великобритания не будет участвовать в ударах по Ирану.