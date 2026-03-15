Израиль столкнулся с острым дефицитом средств перехвата ракет

Израиль уведомил США о критической нехватке средств перехвата баллистических ракет на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, дефицит возник ещё до начала текущей войны — запасы были истощены в ходе 12-дневного конфликта в 2025 году. В Вашингтоне признали, что знали об этом на протяжении месяцев и предвидели такой сценарий.

Сами США, как заверили источники, дефицита не испытывают и располагают достаточным количеством ракет для систем THAAD, истребителей и противоракет среднего перехвата. Однако вопрос о том, будут ли Штаты продавать или передавать их Израилю, остаётся открытым — это может повлиять на поставки другим союзникам.

Ранее Иран нанёс удар по Израилю, который генерал Маджид Мусави, командующий ВКС КСИР, назвал беспрецедентным по масштабу. В ходе этой атаки были применены сверхтяжёлые баллистические ракеты. По словам генерала, по заранее определённым целям на израильской территории было выпущено три десятка сверхтяжёлых баллистических ракет, масса каждой из которых варьируется от одной до двух тонн.