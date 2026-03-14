14 марта, 09:18

Иран подготовил «великолепный ответ» для США и Израиля, нацелившихся на АЭС «Бушер»

США и Израиль вряд ли решатся на удар по АЭС «Бушер», полагает бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. В беседе с «Царьградом» он пояснил, что в условиях, когда Иран получает разведданные от Китая, скрыть подготовку десантной операции невозможно.

Американские базы в регионе в значительной степени разрушены, а опыт 1979 года, когда операция по освобождению заложников провалилась, до сих пор охлаждает пыл. Крупные десантные операции уходят в прошлое. Тем более, что у Ирана на случай удара заготовлен ответ.

«Если они по действующей станции ударят, то у Ирана есть великолепный ответ. Напоминаю о ядерном центре в Димоне. Поэтому то, что этого удара до сих пор не последовало, говорит о том, что какая-то система сдержек и противовесов всё-таки существует», — отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин поставил две главные задачи по АЭС «Бушер». Первая — обеспечить безопасность людей. Вторая — не выводить объект из числа приоритетов. Об этом рассказал глава Росатома Алексей Лихачёв.

