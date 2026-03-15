ПВО отразила ночную волну атак 170 украинских беспилотников на регионы России

Минобороны РФ сообщило о масштабной работе сил ПВО в ночь на 15 марта. По данным военного ведомства, за вечер и в ночное время над регионами страны расчёты ПВО уничтожили 170 украинских беспилотников, 20 из которых направлялись на Москву.

«В период с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа… в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву», – говорится в заявлении Минобороны.

В МО также уточнили, что дроны перехватывались над множеством регионов, включая Тверскую, Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Курскую, Смоленскую, Тульскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также акваторию Чёрного моря и Крым.

Ранее Life.ru писал о ЧП под Тихорецком: там упавшие обломки украинского дрона вызвали пожар на нефтебазе. К счастью, обошлось без жертв, но были повреждены две высоковольтные линии электропередачи. Специалисты приступят к восстановлению инфраструктуры после осмотра территории.