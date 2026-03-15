Глава РФПИ Кирилл Дмитриев усомнился в словах Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп относится к нему как к сыну. Свою реакцию он опубликовал в соцсети X, комментируя пост экс-советника американского лидера Стива Кортеса.

Ранее Зеленский в интервью France Inter предположил, что разница в возрасте позволяет Трампу видеть в нём «сына». Кортес в ответ назвал украинского политика «мегаломаньяком» и призвал завершить конфликт.

«Зеленский сказал, что Трамп видит в нём сына. Многие сомневаются в этом», — констатировал Дмитриев.

На самом деле, Зеленскому будет приятно любое внимание со стороны Дональда Трампа. Из-за снижения интереса к Украине он готов бросаться в глаза самыми разными способами. В МИД РФ считают, что украинский политик с радостью бы нарядился в платье или исполнил свой номер с роялем, если бы за этим наблюдал президент США.