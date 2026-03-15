Bild: Война в Иране расколола администрацию Трампа на лагеря Вэнса и Рубио

Внутри администрации президента США Дональда Трампа нарастает напряжённость на фоне военной кампании в Иране. Как пишет немецкий таблоид Bild, конфликт между сторонниками вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио рассматривается как прелюдия к борьбе за пост президента в 2028 году.

«В то время, как Дональд Трамп любит восторженно говорить о прогрессе военных действий в Иране, в его кабинете появляются явные трещины. <…> Дуэль между Рубио и Вэнсом уже рассматривается как прелюдия к президентским выборам 2028 года: оба считаются наиболее вероятными преемниками Трампа», — говорится в материале.

Особенно острым моментом стал недавний эпизод, когда Трамп спросил группу крупных спонсоров, кто был бы лучшим преемником — Вэнс или Рубио. Почти единогласно выбор был сделан в пользу госсекретаря.

Оба политика считаются главными кандидатами на выдвижение от Республиканской партии в 2028 году, поскольку Трамп, согласно Конституции США, не может баллотироваться на третий срок. Примечательно, что ещё в июле прошлого года Рубио публично называл Вэнса «отличным кандидатом», а по данным Politico, в частных беседах признавал его главным претендентом.

Ранее сообщалось, что предвыборные обещания вице-президента США Джей Ди Вэнса не втягивать страну в войну с Ираном обернулись политическим фиаско. Теперь Вашингтон начал боевые действия против Тегерана, и прежние заявления политика выглядят как фарс.