15 марта, 07:08

Такер Карлсон заявил, что ЦРУ шьёт дело против него из-за Ирана

Такер Карлсон заявил, что ЦРУ готовит обращение в Минюст, чтобы добиться признания его иноагентом в США и завести на него уголовное дело. По словам журналиста, спецслужба начала проверку его деятельности из-за контактов с представителями Ирана ещё до начала конфликта.

Он напомнил, что уже сталкивался с давлением во время подготовки интервью с президентом РФ Владимиром Путиным — тогда, по его убеждению, за ним следило Агентство национальной безопасности США.

«ЦРУ готовит запрос на уголовное преследование против меня, уголовный отчёт в министерство юстиции на основании предполагаемого преступления, которое я совершил. В чём состоит преступление? В том, что я разговаривал с людьми в Иране до войны», — сказал Карлсон, видео опубликовано на его странице в соцсети Х.

Вероятно, поводом стали высказывания журналиста о конфликте на Ближнем Востоке. Ранее Такер Карлсон назвал действия США в отношении Ирана «отвратительной войной». Тогда он отметил, что это не имеет ничего общего с национальной безопасностью.

Владимир Озеров
