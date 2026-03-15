Меняйло вступился за боксёра, защитившего женщин от психа с ножом на поминках

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал правоохранителей объективно разобраться в действиях боксёра и тренера Давида Беликова, который на поминках защитил женщину от вооружённого ножом рецидивиста. Своё обращение он опубликовал в Telegram-канале.

Инцидент произошёл в среду во Владикавказе. По данным МВД, местный житель с ножом напал на организаторов поминального обеда. Мужчина требовал еду и алкоголь, ударил одну из сотрудниц, а затем вернулся с оружием. На крики откликнулся детский тренер по боксу Давид Беликов. Когда агрессор двинулся на него, спортсмен применил силу, вследствие чего нападавший закономерно попал в больницу, хотя и отказался от госпитализации после осмотра.

Против дебошира, ранее судимого за убийство, возбуждено дело по статье «Угроза убийством». При этом сам Беликов также стал фигурантом дела — его действиям дадут правовую оценку на предмет необходимой обороны.

«Скажу честно: на его месте я бы тоже так поступил! Когда на кону безопасность человека, особенно женщины, любой нормальный мужчина обязан встать на её защиту!», — заявил Меняйло, призвав разобраться в ситуации не формально, а справедливо.

