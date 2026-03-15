15 марта, 07:42

Россиянам рассказали, кто может получить бесплатную путёвку в санаторий в 2026 году

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Бесплатное санаторно-курортное лечение в 2026 году по федеральной линии доступно некоторым льготникам. В перечне — инвалиды, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий, члены семей погибших ветеранов, пострадавшие от радиационных катастроф, рассказал сенатор Игорь Мурог.

Льготы на услуги ЖКХ для семей с детьми. Кто может снизить выплаты и как это сделать
Льготы на услуги ЖКХ для семей с детьми. Кто может снизить выплаты и как это сделать

По его словам, чтобы получить путёвку летом, оформлять документы нужно заранее. Направления предоставляются в порядке очереди. Сначала надо взять у врача справку по форме 070/у, затем подать заявление через Социальный фонд, МФЦ, почтой или через «Госуслуги».

«После регистрации заявления гражданина ставят в электронную очередь, а саму путёвку выдают не позднее чем за 18 дней до заезда, для детей-инвалидов и ряда тяжёлых случаев — за 21 день», — отметил парламентарий в интервью RT.

«Снимают стресс»: Как собаки-терапевты возвращают героев СВО к привычной жизни после ранений
«Снимают стресс»: Как собаки-терапевты возвращают героев СВО к привычной жизни после ранений

К слову, количество санаториев в России продолжает ежегодно снижаться. К концу 2025 года их осталось 1695. Однако на этом фоне наблюдается другая тенденция — рост номерного фонда.

