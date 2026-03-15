Россиянам рассказали, кто может получить бесплатную путёвку в санаторий в 2026 году

Бесплатное санаторно-курортное лечение в 2026 году по федеральной линии доступно некоторым льготникам. В перечне — инвалиды, дети-инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий, члены семей погибших ветеранов, пострадавшие от радиационных катастроф, рассказал сенатор Игорь Мурог.

По его словам, чтобы получить путёвку летом, оформлять документы нужно заранее. Направления предоставляются в порядке очереди. Сначала надо взять у врача справку по форме 070/у, затем подать заявление через Социальный фонд, МФЦ, почтой или через «Госуслуги».

«После регистрации заявления гражданина ставят в электронную очередь, а саму путёвку выдают не позднее чем за 18 дней до заезда, для детей-инвалидов и ряда тяжёлых случаев — за 21 день», — отметил парламентарий в интервью RT.

К слову, количество санаториев в России продолжает ежегодно снижаться. К концу 2025 года их осталось 1695. Однако на этом фоне наблюдается другая тенденция — рост номерного фонда.