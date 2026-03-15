Экипаж «Тор-М1» взорвал американский Switchblade при попытке уничтожить ЗРК

Группа прикрытия зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» во время боевого дежурства уничтожила барражирующий боеприпас Switchblade производства США, сохранив машину и личный состав. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок-зенитчик группировки войск «Центр» Антон Климов.

Расчёт ЗРК «Тор-М1» 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии после выполнения стрельбы на позиции переместился во временное укрытие. Спустя пять минут экипаж услышал характерный звук в небе и понял, что их обнаружил противник.

«Услышали звук, сразу все рассредоточились по местам. Смотрим – летит Switchblade. Высота где-то была 150-200 метров, начали «отрабатывать» (уничтожать, — Прим. Life.ru). Когда Switchblade зашёл на второй круг мы его сбили. «Тор» в безопасности, личный состав жив – все в порядке», — рассказал стрелок.

Боец пояснил, что цель была безошибочно идентифицирована как американский барражирующий боеприпас. Он отметил, что в подразделении тщательно изучают все образцы вооружения противника.

«Это очень сложная цель, движется она очень быстро», — добавил стрелок.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили комбинированный ВС РФ удар по украинскому ВПК и энергетическим объектам, обеспечивающим работу армии. Атака велась с разных платформ — сухопутных, воздушных и морских носителей, а также с применением ударных дронов. Цели поражались высокоточными боеприпасами большой дальности.