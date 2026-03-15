Пожарные потушили два из трёх очагов возгорания на нефтебазе в Тихорецке

В Тихорецке пожарные ликвидировали два из трёх очагов возгорания на нефтебазе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

К 9 часам утра удалось справиться с двумя очагами. В тушении задействованы 20 расчётов, сотрудники пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее Life.ru сообщал, что под Тихорецком обломки сбитого украинского дрона упали на территорию нефтебазы и спровоцировали пожар. Пострадавших нет, однако повреждены две высоковольтные линии электропередачи. Восстанавливать инфраструктуру начнут после осмотра территории специалистами.