15 марта, 09:05

Пожарные потушили два из трёх очагов возгорания на нефтебазе в Тихорецке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

В Тихорецке пожарные ликвидировали два из трёх очагов возгорания на нефтебазе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

К 9 часам утра удалось справиться с двумя очагами. В тушении задействованы 20 расчётов, сотрудники пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар на Афипском НПЗ потушили, воздух в норме

Ранее Life.ru сообщал, что под Тихорецком обломки сбитого украинского дрона упали на территорию нефтебазы и спровоцировали пожар. Пострадавших нет, однако повреждены две высоковольтные линии электропередачи. Восстанавливать инфраструктуру начнут после осмотра территории специалистами.

Владимир Озеров
