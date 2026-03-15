Женщина 30 лет прожила в Узбекистане с паспортом СССР

Жительница Узбекистана более 30 лет прожила с паспортом СССР и только недавно получила документ гражданина республики. Об этом сообщила пресс-служба минюста.

В соцсетях появилась информация, что в стране живёт «последний гражданин СССР» — 53-летняя женщина из Самаркандской области. В ведомстве пояснили: Онархол Холдоровна Кубаева вышла замуж в 1992 году, сменила место жительства и всё это время не меняла паспорт, так как никуда не обращалась.

«После того как ситуация была выявлена, районные отделы юстиции совместно с подразделением миграции и оформления гражданства приняли необходимые меры. В результате 14 марта 2026 года женщине была оформлена ID-карта гражданина Республики Узбекистан», — добавили в минюсте.

Напомним, выдача первых национальных паспортов вместо советских проходила в 1995–2000 годах. С 2011 года в Узбекистане начали выдавать биометрические паспорта, а затем перешли на внутренние ID-карты.

Ранее в Кузбассе нашли человека, который 60 лет прожил без имени и документов — на бумагах его не существовало для государства. Мужчину обнаружили в деревне под Новокузнецком — выяснилось, что в пять лет мать привезла его из Казахстана и оставила в России, где он выживал как мог, выучил русский, создал семью, но всю жизнь боялся обратиться к властям за документами.