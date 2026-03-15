Футболист признался в убийстве бизнесвумен в Москве по приказу мошенников

Футболист Даниил Секач признался в убийстве 48-летней бизнесвумен 13 марта в квартире на Строгинском бульваре на северо-западе Москвы. Как сообщили в Следственном комитете России, обвиняемый более месяца общался с телефонными мошенниками, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов

По данным следствия, аферисты убедили 20-летнего футболиста, что он должен участвовать в неком «оперативном мероприятии», чтобы избежать уголовной ответственности. Под их влиянием мужчина пришёл в квартиру, вооружившись болгаркой, ломом и кувалдой, чтобы вскрыть сейф.

В квартире находилась 16-летняя дочь хозяйки, которую также ввели в заблуждение мошенники. Девочка вышла из квартиры, чтобы встретить мать и сообщить ей, что дома якобы работают сотрудники спецслужб. Когда женщина вернулась и попыталась остановить происходящее, обвиняемый напал на неё, требуя назвать код от сейфа.

По версии следствия, он избил потерпевшую и нанёс ей не менее двух ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте. После этого мужчина вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов, а также другие ценности. Позже, как утверждает обвиняемый, кураторы приказали ему выбросить всё похищенное из окна. Он провёл ночь в квартире вместе с телом погибшей и её дочерью. Утром мошенники разрешили ему отпустить школьницу и покинуть место преступления.

Следователи провели осмотр квартиры, изъяли орудия преступления и назначили ряд экспертиз, включая молекулярно-генетическую и дактилоскопическую. Секачу предъявлено обвинение по статье об убийстве. На допросе он признал вину и заявил о раскаянии. Следствие намерено обратиться в Хорошевский районный суд Москвы с ходатайством о его аресте.