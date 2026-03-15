Минобороны РФ: За сутки сбиты две ракеты «Нептун» и более 600 дронов ВСУ
© ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили две украинские крылатые ракеты «Нептун» и 605 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 4 управляемые авиационные бомбы, 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что группа прикрытия зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» во время боевого дежурства уничтожила барражирующий боеприпас Switchblade производства США, сохранив машину и личный состав.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.