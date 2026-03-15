15 марта, 10:20

Мужчина 20 раз ударил знакомого и вытолкнул из окна 9-го этажа в Петербурге

В Северной столице произошло жестокое убийство. 31-летний мужчина расправился со знакомым прямо в квартире. По данным регионального управления СК, фигурант нанёс потерпевшему не менее 20 ударов руками в голову и вытолкнул его из открытого окна девятого этажа.

«Вечером 10.03.2026, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта в квартире дома по аллее Котельникова в Санкт-Петербурге, нанёс знакомому не менее 20 ударов руками в область головы, груди и конечностей, после чего вытолкнул потерпевшего из открытого окна квартиры на 9 этаже», — говорится в сообщении пресс-службы СК по Санкт-Петербургу.

Убитому было 50 лет. Нападавший сразу после преступления скрылся, но через несколько часов его задержали неподалеку. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По ходатайству следствия злоумышленник арестован.

На Урале друзья избили парня из-за старой обиды, раздели и бросили умирать около дома
Ранее в Пермском крае мужчина, которому отказались продать алкоголь после десяти вечера, дважды ударил продавщицу по лицу. Сначала он угрожал и ушёл, но вскоре вернулся и набросился на женщину: от первого удара она упала, а второй не дал ей подняться.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
