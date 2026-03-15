Мужчина 20 раз ударил знакомого и вытолкнул из окна 9-го этажа в Петербурге

В Северной столице произошло жестокое убийство. 31-летний мужчина расправился со знакомым прямо в квартире. По данным регионального управления СК, фигурант нанёс потерпевшему не менее 20 ударов руками в голову и вытолкнул его из открытого окна девятого этажа.

«Вечером 10.03.2026, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта в квартире дома по аллее Котельникова в Санкт-Петербурге, нанёс знакомому не менее 20 ударов руками в область головы, груди и конечностей, после чего вытолкнул потерпевшего из открытого окна квартиры на 9 этаже», — говорится в сообщении пресс-службы СК по Санкт-Петербургу.

Убитому было 50 лет. Нападавший сразу после преступления скрылся, но через несколько часов его задержали неподалеку. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По ходатайству следствия злоумышленник арестован.

