Семейную пару с травмами ног спасли с горы в Приморье

В Приморье со склона горы Фалаза эвакуировали семейную пару с травмами ног. Об этом сообщает Управление ГО и ЧС ЗАТО Фокино.

Пострадавших заметили местные жители и помогли им добраться до базы отдыха «Высокая». Дальнейшая эвакуация осложнялась крутым, заснеженным и скользким спуском длиной около 500 метров — нужно было доставить людей к машине скорой помощи.

На помощь привлекли находкинский Поисково-спасательный отряд. Супругов доставили в больницу города Артёма, где им оказали необходимую помощь.

