Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 10:51

Семейную пару с травмами ног спасли с горы в Приморье

Обложка © VK / ГОЧС ЗАТО Фокино

Обложка © VK / ГОЧС ЗАТО Фокино

В Приморье со склона горы Фалаза эвакуировали семейную пару с травмами ног. Об этом сообщает Управление ГО и ЧС ЗАТО Фокино.

Пострадавших заметили местные жители и помогли им добраться до базы отдыха «Высокая». Дальнейшая эвакуация осложнялась крутым, заснеженным и скользким спуском длиной около 500 метров — нужно было доставить людей к машине скорой помощи.

На помощь привлекли находкинский Поисково-спасательный отряд. Супругов доставили в больницу города Артёма, где им оказали необходимую помощь.

Охотник объяснил, почему в тайге не нашли даже тела четы Усольцевых и их дочки
Охотник объяснил, почему в тайге не нашли даже тела четы Усольцевых и их дочки

Ранее Life.ru писал о трагедии с туристом в Карелии. Там пропавшего лыжника нашли погибшим на Ладожском озере – им оказался дирижёр из Санкт-Петербурга Пётр Гайдуков. Музыкант уехал кататься на лыжах 8 марта и пропал — после этого начались поиски.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar