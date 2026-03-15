Ущерб, нанесённый Донбассу действиями Вооружённых сил Украины, уже превысил триллион рублей и продолжает увеличиваться. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Была бы возможность посчитать каждый [повреждённый ВСУ] объект. Конечно же, [сумма] превышает [триллион рублей] и исчисляется триллионами», — сказал Пушилин. При этом он подчеркнул, что эта цифра постоянно меняется из-за продолжающихся атак на регион.

Глава республики отметил, что в расчёт не включены последствия многолетнего бездействия украинских властей. Он пояснил, что потери от коррупции и запущенности инфраструктуры ещё предстоит оценить. По словам Пушилина, полностью подсчитать ущерб можно будет только после завершения боевых действий.

Накануне Денис Пушилин заявил, что вина за разрушения в Донбассе и страдания его жителей лежит не только на киевском режиме. По его словам, регион превратился в полигон, где западное оружие проходит боевую обкатку.